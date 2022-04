T rening siłowy dla kobiet

Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszy się trening siłowy dla kobiet. Nie ma co się dziwić, bo nie tylko panom zależy na wyrzeźbionej sylwetce i silnych mięśniach. Powstaje jednak pytanie: czy ten rodzaj treningu jest bezpieczny dla pań?

Na czym polega trening siłowy dla kobiet?

Chociaż w rzeczywistości trening siłowy dla kobiet niesie ze sobą wiele korzyści, łączy się również ze sporą ilością mitów. Twierdzenie, że kobieta nie powinna wykonywać ćwiczeń siłowych, jest błędem: nie tylko mężczyźni, ale również kobiety powinny uwzględniać ćwiczenia, wzmacniające mięśnie. Różnica tak naprawdę polega na liczbie serii na daną partię. Jednak główne założenie treningu pozostaje takie same: jest nim kształtowanie sylwetki, budowanie masy mięśniowej i zwiększenie siły mięśni. Poza tym ćwiczenia z ciężarami pozytywnie wpływają na redukcję tkanki tłuszczowej i zmniejszają poziom stresu, co łączy się z większą pewnością siebie.

Trening siłowy dla kobiet w klubach fitness

Jeżeli chodzi o trening siłowy dla kobiet, to odbywa się on z reguły na strefie siłowni i cross, gdzie można skorzystać z ciężarów o większych wagach. Podczas treningu pracuje całe ciało, a największy nacisk jest kładziony na nogi, barki i plecy. Ważne jest to, że zajęcia odbywają się na każdym poziomie zaawansowania, a więc rozpocząć swoją przygodę z tym rodzajem treningu mogą nawet osoby rozpoczynające od zera.